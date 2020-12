LAMONTAGNE née LAVIGNE

Ginette



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Ginette Lavigne Lamontagne, à l'âge de 71 ans. Son décès est survenu le 4 décembre 2020 après son combat contre le cancer.Elle s'est éteinte dans la sérénité, entourée de l'amour de ses proches; André, son époux des 50 dernières années, ses fils, Eric (Julie) et Francis ainsi que ses petites-filles, Eve et Camille. Elle laisse aussi dans le deuil ses soeurs et frères, Gilles (Diane), Thérèse (George), Pierre (Anne), France (Daniel) et Claude (Nathalie) ainsi que ses nièces et neveux.Le nombre de gens pouvant être présents étant limité, en raison des directives de la Santé Publique, les funérailles et la réception des condoléances se feront sur invitation seulement.BELVÉDÈRE22025 AUTOROUTE TRANSCANADIENNESENNEVILLE, QC, 514 457-4440Vous pouvez assister à la cérémonie commémorative et virtuelle samedi le 12 décembre 2020 à 16h avec le lien Zoom suivant :Et nous vous invitons à signer le registre au :GinetteLamontagneneeLavigne.html?s=50En sa mémoire, votre sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital du Suroît.