GARON, Jean-Pierre



À l'Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 1er décembre 2020 est décédé à l'âge de 62 ans, M. Jean-Pierre Garon, fils de feu René Garon et de feu Marie-Marthe Dion, demeurant à Verchères.Il laisse dans le deuil ses fils : Philippe (Geneviève Drolet) et Benoit, ses petits-enfants : Xavier, Alexandre et Arnaud, ses soeurs : Francine (Jean Guertin), Danielle (Sylvain Leclerc) et Élaine (Gratien Landry), ses neveux et nièce : Mélodie et Hugo Leclerc (Faiza Tremblay), Olivier et Guillaume Landry, ses petites-nièces : Elizabeth, Annabelle et Gabrielle Perreault.La famille recevra les condoléances à la :4 RUE ST-ANDRÉ, VERCHÈRESle samedi 12 décembre à compter de 13 heures. Un hommage lui sera rendu à 15 heures par les membres de sa famille. L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Denis-De La Bouteillerie à une date ultérieure.Les directives de la santé publique devront être respectées.S. JACQUES & FILS INC. 450-583-3511