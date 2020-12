CORMIER (CADIEUX), Cécile



À Varennes, le 30 novembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Cécile Cadieux, épouse de feu Bernard Cormier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Roger, Gérard, Gilbert (Claire), Réal (Danielle), Marcel (Ginette), Mario (Linda), Nicole (Jean), Réjean (Ginette), Jacques (Lyne), Robert et feu Sylvain, ses 17 petits-enfants et 19 arrière-petits-enfants, ses frères feu René, Maurice et Gérard, ses belles-soeurs Nicole Jodoin (Cadieux), Marielle Beauchemin (Cormier), feu Paul-Eugène, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles, il n'y aura pas d'exposition ni de funérailles.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-sud ou à la Société des maladies du coeur et de l'AVC ou à la Fondation Lajemmerais de Varennes.La famille tient à remercier spécialement le personnel du 3e étage du CHSLD Lajemmerais, en particulier les infirmières Laurie et Andrée, les préposées Nicole et Julie et Sonia du service des loisirs ainsi que toutes les personnes qui l'ont côtoyée et accompagnée depuis 2017.Nous remercions également toutes les personnes qui ont témoigné leur sympathie et qui nous ont apporté réconfort et soutien.Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.Les arrangements funéraires ont été confiés au:Téléphone : (450) 655-6036Télécopieur: (450) 655-0941