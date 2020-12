BABIN, Gérard



À Laval, le 5 décembre 2020, est décédé Gérard Babin, époux de Luce Corbeil, à l'âge de 87 ans.Outre son épouse adorée, il laisse en deuil ses deux enfants Richard et Daniel, sa bru Louise, ainsi que ses petits-enfants Cynthia, Lizanne et Stéphanie, autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Jude du 4e étage pour leur excellent service et accompagnement.Dû à la situation actuelle, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.