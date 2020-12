LANTHIER, Maurice



À Varennes, le 3 décembre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Maurice Lanthier, natif de Montréal (Côte St-Paul).Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Martine) et Manon (André), ses petits-enfants Fanny, Antoine, Marie-Soleil, Maxime et Valérie, ses arrière-petits-enfants Audrey, Ariane et Laurent ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les rituels se tiendront dans l'intimité de la famille.Les arrangements funéraires ont été confiés au:Téléphone : (450) 655-6036Télécopieur: (450) 655-0941