WOJTANIA, Mirek



À Longueuil, le 29 novembre 2020, est décédé, à l'âge de 75 ans, Mirek Wojtania, époux de Jacqueline Turcotte.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille unique Cindy (Guy Cousineau), ses petits-enfants chéris Philippe (Élaudie) et Marie-Jeanne, ses frères Georges (Diane) et Bob, ses belles-soeurs Françoise (feu Jean-Claude), Danielle (feu Fernand) et Monique (Michel), son beau-frère feu Robert et un grand ami de la famille Ron Karras, ses nièces Stephaney, Elsa (Pascal), Marie-Ève, Sophie (Matthew) et Joëlle (Jean-Pierre) et son neveu Charles.Nous remercions du fond du coeur l'équipe médicale du CLSC Simonne-Monet-Chartrand, à Longueuil, pour les soins prodigués à domicile pendant quelques années avec compétence, attention et générosité.En raison des recommandations de Santé publique, une cérémonie se déroulera dans la stricte intimité.Seuls les membres de la famille sont conviés à, située au 505, boul. Curé-Poirier Ouest à Longueuil, le dimanche 20 décembre à 14h. L'adresse électronique est la suivante: www.dignitequebec.comNous vous serions reconnaissants de faire un don à la Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher, département de pneumologie.