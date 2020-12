ROUSSEL, Jean Marie



À Magog, le 1er décembre 2020, à l'âge de 84 ans est décédé monsieur Jean Marie Roussel, époux de feu madame Jeannette Arsenault, demeurant à Magog.Il laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Pierre (Marthe), Claudine, Francine (Michel) et Chantal; ses petits-enfants : Marlène, Pierre-Paul, Marinika, Jimmy, Youdovick, Junior, Annie, Sara et Michaël et leur conjoint; ses arrière-petits-enfants.Il laisse également sa soeur et ses frères; ses belles-soeurs et ses beaux-frères; ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins, autres parents et amis.Compte tenu de la pandémie, sur invitation seulement, le samedi 12 décembre 2020, les proches se recueilleront auet participeront par la suite à une cérémonie en la chapelle du complexe. Cependant, pour avoir accès à la webdiffusion en direct ou en reprise, vous pouvez en faire la demande à l'adresse courriel suivante:La famille désire remercier tout le personnel de l'hôpital Memphrémagog pour les bons soins prodigués.