DUVAL, Pierrette



À l'Hôpital Charles-Lemoyne, le 30 novembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée Madame Pierrette Duval, conjointe de Monsieur Gilles Ferland.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa soeur Louise (Jean), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s.En raison de la pandémie, les funérailles auront lieu à une date à déterminer.