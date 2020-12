FONTAINE, Alain



À Saint-Hyacinthe, le 3 décembre 2020, est décédé, à l'âge de 69 ans, Monsieur Alain Fontaine, fils de feu Léo Fontaine et de feu Marie-Ange St-Pierre.Il laisse dans le deuil ses soeurs et frères : Lucille (feu Noël Loranger), Jean-Guy (Thérèse Laporte), Yolande (Raymond Gendron), Jacqueline (feu Gilles Côté), Roger (feu Monique Phaneuf), André (Monique Bélisle), Bernard (Claudette Johnson), Michel (Pierrette Laprés) et Pierre (Suzanne Patry) ; l'ont précédé dans la mort sa soeur Monique (feu Roger Porlier) et son frère Denis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 janvier 2021, à 13h00, à l'église Saint-Sacrement, 2280 ave. Bourdages N., Saint-Hyacinthe ; une célébration religieuse suivra à 14h00 au même endroit.La direction a été confiée à la :SAINT-HYACINTHEwww.dignitequebec.com