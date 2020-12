MARTIN, Fleurette



À l'hôpital Anna-Laberge, le 1er décembre 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Fleurette Martin, de La Prairie, fille de feu René Martin et de feu Lucienne Dufort.Elle laisse dans le deuil sa fille Gina (Dominic), son petit-fils Tristan, ses frères Gaston et Louis, son compagnon des 15 dernières années Guy St-Hilaire, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.En raison de la situation actuelle, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.