BOISVERT-PELLERIN, Andrée



À l'âge de 90 ans, est décédée, le 3 décembre 2020, Mme Andrée Boisvert-Pellerin. Elle était l'épouse de feu Raymond Pellerin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean (Nicole), Louise (Denis) et Gilles (Annie), ses petits-enfants, Julien, Marie et Charles, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Compte tenu de la situation actuelle de pandémie, ses funérailles se tiendront à une date ultérieure (probablement l'été prochain).Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut de Cardiologie de Montréal.