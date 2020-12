DUFOUR, Violette (née Caluori)



À Montréal, s'est éteinte paisiblement Violette Caluori Dufour.Elle laisse un merveilleux souvenir aux êtres qu'elle a aimés, son conjoint Jacques, son filleul Sylvain, sa soeur Yolande ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700, rue Beaubien Est, Montréalle dimanche 13 décembre dès 10h et une cérémonie en sa mémoire suivra à 10h30 en la chapelle du complexe.