RIENDEAU, Marguerite



(Lemieux)À Boucherville, le 3 décembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Marguerite Riendeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre (Hélène), Robert (Josée), Lise (Ron), ses petits-enfants, Marie-Eve (Simon), Stéphanie (Marc-André), son arrière-petit-fils Zack, le père de ses enfants Yves Lemieux, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille aimerait sincèrement remercier le personnel du CHSLD Jeanne-Crevier.Malheureusement, en raison de la COVID-19, et vu le nombre restreint de personnes permises, les réunions et funérailles se tiendront en privé.Pour ceux et celles qui le désirent, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.