LAVIGNE GRENIER, Gisèle



C'est le coeur gros que sa fille Claude et son fils Gilles vous annoncent le décès de leur maman survenu le 28 octobre dernier, Gisèle Lavigne Grenier, née à Gentilly le 13 décembre 1931. Elle était la dernière-née de feu Angéline Houle et de feu Léon Lavigne.Outre ses enfants, elle laisse la conjointe de Gilles, Sylvie Rodrigue, ses petits-enfants, Sébastien, Judith et Francis; des belles-soeurs et beaux-frères; des neveux et nièces. Elle était aussi la maman de Suzanne, malheureusement décédée en 2017.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD Champlain-de-la-Villa-Soleil à Saint-Jérôme pour leurs bons soins et leur bienveillance.Un service religieux aura lieu le samedi 12 décembre à Verdun en présence de la famille et des amis proches.La famille lira vos messages de sympathie avec beaucoup de reconnaissance sur le site du salon :