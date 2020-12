ST-PIERRE, Gabriel



Nous avons le regret de vous annoncer le départ de Gabriel St-Pierre, époux de Lauréane Leclerc, décédé le 28 novembre 2020 à l'âge de 88 ans, fils de feu Louis St-Pierre et feu Antoinette Gagnon, demeurant à Longueuil.Il laisse dans le deuil ses trois enfants: Robin (Josiane Cimon), Andréane (Donald Dion), Joël (Sylvie Guénette) ainsi que 7 petits-enfants : Renaud, Roxane, Virginie, Cimon, Yoan, Loïc, Raphaël, son beau-frère Rosaire Fortin ses belles-soeurs Albertine Leclerc, Micheline Fortin et de nombreux neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 19 décembre 2020 de 10:00 à 13:30 à :505 BOUL. CURÉ POIRIER OLONGUEUIL, QUÉBECwww.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le même jour en la Co-Cathédrale St-Antoine-de-Padoue de Longueuil à 14:00. L'inhumation suivra à une date ultérieure au cimetière de Saint-Eugène de l'Islet. Il est à noter que la famille accueillera ses visiteurs sur " invitation seulement " et ce en raison de la pandémie. Vous pourrez aussi offrir vos condoléances via le site www.dignitequebec.com.