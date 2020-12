RENÉ, Paulette née Borduas



De Repentigny, le 3 décembre 2020, est décédée Mme Paulette Borduas, épouse de M. Jean-Guy René.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Diane) et Jean-Marc, ses petits-enfants: Érik (Patricia), Kevin, Bryan et Anne-Laurence, ses beaux-frères et belles-soeurs: Claude (Nicole), Claude (feu Andrée), Jocelyne (Serge) et Mireille (feu Émile), sa nièce Josée, neveux et nièces ainsi que parents et amis.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie privée pour lui rendre hommage sera réservée à la famille.