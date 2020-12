Californie: cinq Montréalais arrêtés pour escroquerie de personnes âgées

Cinq Montréalais ont été arrêtés pour escroquerie de personnes âgées du sud de la Californie, après une enquête conjointe entre la GRC et les services secrets américains.

Mohamed Eraif, âgé de 37 ans, de Pierrefonds, et son frère Ahmad (35 ans), Jonathan Massouras (30 ans), William Gampel (29 ans) et son frère Kevin (26 ans) de Dollard-des-Ormeaux sont poursuivis pour 10 chefs d’accusation de fraude électronique et de complot.

Les inculpés étaient impliqués dans un stratagème d’escroquerie par télémarketing échafaudé à partir de Montréal et Toronto qui a permis de «détrousser» leurs victimes californiennes de plus de 1 million US $.

Les victimes étaient sommées de rembourser de prétendues dettes dues à des abonnements à des magazines, a indiqué dans un communiqué le département américain de la Justice, mardi.

Selon les autorités judiciaires américaines, les fraudeurs ont contacté leurs victimes, de 2013 à septembre 2015, prétendant appeler de magazines comme «Magazine Readers» et «Global Readers».

Les victimes apprenaient au cours de ces appels qu’elles devaient de l’argent pour des abonnements à ces périodiques et que si elles payaient le montant «dû», elles ne recevraient plus d’appels, a ajouté le département de la Justice des États-Unis.

Même si les victimes ont dû payer, cela n’a pas empêché les fraudeurs de les rappeler à plusieurs reprises en exigeant des paiements supplémentaires pour des abonnements fictifs, faute de quoi des poursuites judiciaires seraient engagées.