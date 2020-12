Campagne de vaccination: la situation pourrait s’améliorer rapidement, croit Legault

La vaccination des aînés et du personnel en hébergement, qui débutera la semaine prochaine, pourrait améliorer rapidement la situation de la pandémie, estime le premier ministre François Legault.

• À lire aussi: Rassemblements interdits pendant les Fêtes: jusqu’à 6 000 $ d’amende pour les récalcitrants

• À lire aussi: Santé Canada approuve le vaccin de Pfizer/BioNTech contre la COVID-19

«Si vous regardez, par exemple, les décès, ça se passe beaucoup là, actuellement : à peu près 70 % des décès qui sont dans les CHSLD puis les RPA. Donc, ça veut dire que, si, demain matin, tous les gens dans les CHSLD puis les RPA sont vaccinés, bien, ça veut dire qu'on vient d'éliminer 70 % des décès», a commenté M. Legault en point de presse mercredi.

Québec a déjà la confirmation qu’il pourra vacciner entre 55 000 et 57 000 personnes d’ici le 4 janvier. La stratégie de vaccination privilégiera d’abord les aînés en CHSLD et leur personnel soignant, puis les personnes vivant dans des résidences privées pour aînés (RPA).

Mais le gouvernement Legault attend aussi 1,3 million de doses d’ici le 31 mars, permettant d’immuniser environ 650 000 personnes. « Donc, techniquement, si on reçoit le tiers des doses qu'on est supposés de recevoir dans les trois premiers mois, bien, si on reçoit le tiers en janvier, ça veut dire que, d'ici la fin janvier, la situation va beaucoup, beaucoup, beaucoup s'améliorer au Québec », a illustré François Legault.

Il compte sur sa rencontre téléphonique demain avec le premier ministre fédéral, Justin Trudeau, pour en savoir plus sur l’échéancier de livraison du vaccin. «Si M. Trudeau peut nous confirmer quelques centaines de milliers de doses d'ici la fin janvier, on va être en affaires, on va être en voiture. Puis moi, je vais mieux dormir», a lancé le premier ministre Legault.

Plus de détails suivront.