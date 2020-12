Ces équipes qui ressuscitent

En première moitié de saison, plusieurs équipes semblaient se diriger tout droit vers la morgue, mais depuis quelques semaines, elles refusent obstinément de rendre leur dernier souffle. Les Patriots, en action dans un duel critique face aux Rams demain soir, sont du lot.

Il y a à peine un mois, les Patriots atteignaient le fond avec un dossier de deux victoires et cinq revers. Cinq semaines plus tard, ils sont à 6-6 et sont toujours en vie pour une place en séries, même si l’affrontement face aux Rams pourrait leur faire mal.

Le constat est le même dans quelques autres marchés. Avec une fiche d’une petite victoire et sept défaites le 2 novembre, les Giants étaient laissés pour morts. Voilà qu’avec quatre victoires consécutives, ils sont au plus fort de la course avec une défensive qui ne donne envie à personne de les affronter.

On peut en dire autant de leurs rivaux de division de Washington, qui luttent avec eux pour le sommet de la division après un départ plus que boiteux.

Les Vikings n’avaient remporté qu’une victoire à leurs six premiers matchs et semblaient en déroute totale. Depuis, ils ont gagné cinq de leurs six parties pour ramener leur dossier à ,500 et si les éliminatoires débutaient aujourd’hui, ils seraient du tournoi.

Le métier qui rentre

Quand des équipes vivent un tel soubresaut après un départ difficile, c’est souvent parce qu’elles sont jeunes et que l’expérience rentre après quelques semaines de rodage.

C’est assurément le cas en défensive chez les Vikings et un peu partout sur le terrain pour les Giants et Washington. Au contraire, les Patriots misent sur l’un des alignements dont la moyenne d’âge est la plus élevée à travers la ligue. Dans leur cas, c’est plutôt que de plusieurs joueurs ont hérité de rôles accrus après de nombreux départs via le marché des agents libres et les joueurs qui ont opté pour la clause échappatoire en cette saison de COVID. Les schémas de Bill Belichick et de Josh McDaniels ne sont pas parmi les plus évidents à apprivoiser.

La route vers les séries demeure complexe. Pour l’instant, la file est compacte pour la dernière place disponible dans la conférence. En cas d’égalité, cependant, les Patriots ont déjà battu les Ravens et Raiders. Ils obtiendraient priorité sur ces deux équipes.

Rien n’est gagné pour la troupe de Belichick, mais considérant que le buffet froid était déjà commandé pour le service funéraire, ce retour d’outre-tombe s’avère déjà une surprise. Quoi que, année après année, les Patriots jouent leur meilleur football en novembre et décembre. Il aurait fallu s’y attendre.

Duel du jeudi

Les forces en présence

Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Cam Newton, Quart-arrière, 5 T, 9 INT, 2053 verges

Photo d’archives AFP

Damien Harris, Demi offensif, 2 T, 641 verges

Photo d’archives AFP

Damiere Byrd, Ailier espacé, 1 T, 518 verges

Photo d’archives AFP

Rams de los angeles

Jared Goff, Quart-arrière, 17 T, 10 INT, 3372 verges

Photo d’archives AFP

Darrell Henderson, Demi offensif, 5 T, 559 verges

Photo d’archives AFP

Cooper Kupp, Ailier espacé, 2 T, 836 verges

Photo d’archives AFP

MA PRÉDICTION

Patriots 14 - Rams 13

Joueur à surveiller

Josh Uche | Secondeur, Patriots

Photo d’archives AFP

Les Patriots ont fait le plein de jeunes en défensive au dernier repêchage et sur le coup, les réactions n’ont clairement pas été favorables. Qu’il s’agisse des secondeurs Josh Uche et Anfernee Jennings ou du maraudeur Kyle Dugger, le doute planait. Les trois jouent de plus en plus et commencent à s’affirmer. Dimanche, face aux Chargers, Uche a frappé le quart-arrière adverse à trois reprises. Les Patriots voient en lui leur futur chasseur de quarts.

L'état des forces dans la NFL

1. Chiefs de Kansas City, 11-1

Semaine dernière : 1 | =

Pour une rare fois, les Chiefs n’ont pas été propulsés par des statistiques démentielles de Patrick Mahomes face aux Broncos. La défensive a pris le flambeau, notamment grâce à deux interceptions cruciales de Tyrann Mathieu. Cette équipe gagne de toutes les façons.

2. Saints de La Nouvelle-Orléans, 10-2

Semaine dernière : 3 | +1

Un touché accordé au quatrième quart a mis fin à une brillante séquence des Saints, qui n’ont pas concédé de touché pendant 42 séries offensives de l’adversaire. Drew Brees se rapproche d’un retour au jeu et les Saints seront d’autant plus redoutables.

3. Steelers de Pittsburgh, 11-1

Semaine dernière : 2 | -1

Les Steelers ont joué avec le feu à quelques reprises dans les dernières semaines pour finir par se brûler contre Washington. Pas de quoi paniquer pour une défaite, cependant. Ils ont eu cinq chances de marquer de la ligne d’une verge sans y parvenir. Ça les a coulés.

4. Packers de Green Bay, 9-3

Semaine dernière : 4 | =

Pendant que Aaron Rodgers a rejoint le club sélect des 400 passes de touché en carrière, son receveur Davante Adams continue de scintiller. À ses 16 derniers matchs, il a capté 132 passes pour 1680 verges et 17 touchés. Il s’est hissé au rang de receveur le plus productif du circuit.

5. Bills de Buffalo, 9-3

Semaine dernière : 7 | +2

Josh Allen a brillé sous les projecteurs du lundi soir. Il le fait en maintenant un équilibre remarquable parmi ses cibles. Pas moins de 12 joueurs de l’équipe ont capté au moins une passe de touché cette saison, un sommet dans la NFL. Gabriel Davis est le meneur, avec cinq touchés.

6. Rams de Los Angeles, 8-4

Semaine dernière : 8 | +2

Jared Goff s’est relevé de belle façon de sa contre-performance de la semaine précédente. Reste à voir si demain soir, il saura faire aussi bien face à Bill Belichick, qui avait mis dans sa petite poche le plan de match offensif de Sean McVay au Super Bowl il y a deux ans.

7. Browns de Cleveland, 9-3

Semaine dernière : 14 | +7

On a fait grand cas, avec raison, de la performance de Baker Mayfield dans la victoire face aux Titans. Mais mis à part un relâchement au quatrième quart, la défensive a aussi bien paru en limitant Derrick Henry à 60 verges au sol et en forçant un premier échappé à ses 375 dernières courses.

8. Colts d’Indianapolis, 8-4

Semaine dernière : 10 | +2

Signe encourageant pour l’attaque aérienne des Colts, TY Hilton a gagné 100 verges dans un match pour la première fois depuis 2018. Sa production a chuté depuis qu’Andrew Luck n’est plus aux commandes de l’attaque, mais il n’est pas encore trop tard pour que la chimie opère avec Philip Rivers.

9. Buccaneers de Tampa Bay, 7-5

Semaine dernière : 9 | =

Les Buccaneers attaquent leur retour de congé avec un duel face aux Vikings, un autre face aux Lions et deux contre les Falcons. La commande apparaissait facile il y a peu de temps, mais les Lions ont bien répondu à leur nouveau pilote et les Vikings gagnent. Il faudra se lever.

10. Titans du Tennessee, 8-4

Semaine dernière : 5 | - 5

La défensive des Titans a offert une autre prestation lamentable. Le front est tout simplement incapable d’appliquer la pression sur les quarts adverses avec seulement 14 sacs au compteur. Seuls les Bengals font pire à ce chapitre avec 13 sacs cette saison.

11. Dolphins de Miami, 8-4

Semaine dernière : 11 | =

Avant d’être éjecté en première demie, Xavien Howard a réalisé sa huitième interception cette saison, un sommet dans la NFL. Le duel face aux Bengals n’a pas été très chic avec une mêlée générale, mais Brian Flores a bien fait de défendre ses joueurs. Cette équipe semble unie.

12. Seahawks de Seattle, 8-4

Semaine dernière : 6 | - 6

Les Seahawks ne sont clairement plus les mêmes. Après leur départ canon de 5-0, ils ont perdu quatre de leurs sept derniers matchs. Russell Wilson a connu un troisième match avec au moins une interception et un échappé. Quand il n’est pas à son summum, les lacunes de l’équipe ressortent.

13. Raiders de Las Vegas, 7-5

Semaine dernière : 13 | =

Les Raiders l’ont échappé belle face aux Jets et ils viennent de donner 71 points en deux semaines à des adversaires qui ont une fiche cumulée de quatre victoires et 20 revers. La situation est préoccupante en défensive, mais à l’attaque, Derek Carr et Darren Waller sauvent les meubles.

14. Cardinals de l’Arizona, 6-6

Semaine dernière : 12 | -2

Kyler Murray et les Cardinals insistent pour dire qu’il n’a pas besoin de courir pour que l’attaque performe. Pourtant, quand Murray porte le ballon huit fois ou plus, les Cards sont 6-1 avec 32,1 points par match. Sinon, ils sont 0-5 avec une moyenne de 22 points par match.

15. Ravens de Baltimore, 6-5

Semaine dernière : 15 | =

Le gros de l’éclosion de COVID-19 chez les Ravens semble sous contrôle. Ce qui ne signifie pas que l’équipe est sortie du bois ! La course pour les dernières places disponibles en séries bat son plein et les Colts, les Browns, les Dolphins, les Titans et les Raiders sont tous crédibles.

16. Patriots de la Nouvelle-Angleterre, 6-6

Semaine dernière : 16 | =

La victoire de 45-0 face aux Chargers s’avère le deuxième plus gros jeu blanc dans l’histoire de l’équipe, après une victoire de 59-0 face aux Titans en 2009. L’écart est encore plus impressionnant, sachant que dans la victoire, Cam Newton n’a amassé que 69 verges aériennes.

17. Équipe de Washington, 5-7

Semaine dernière : 21 | +4

Avec Alex Smith au poste de quart-arrière, l’attaque est peut-être conservatrice, mais elle a le mérite de ne plus être abominable comme l’an dernier et ce dans les premiers mois de la saison en cours. La défensive poursuit son formidable effort et a limité les Steelers à 21 verges au sol.

18. Vikings du Minnesota, 6-6

Semaine dernière : 17 | -1

Si Dan Bailey n’avait pas éprouvé autant d’ennuis sur ses bottés, les Vikings n’auraient pas eu besoin de la prolongation pour venir à bout des Jaguars. Reste que les Mauves n’auraient jamais dû passer si près de la catastrophe contre une équipe largement inférieure.

19. Giants de New York, 5-7

Semaine dernière : 23 | +4

Dans l’ère du Super Bowl, seuls les Bengals de 1970 ont pris part aux séries après avoir récolté seulement deux victoires à leurs huit premiers matchs. Les Giants de 2020 sont en voie de faire encore mieux, eux qui montraient une fiche de 1-7 après huit matchs. Reste à faire les séries !

20. Texans de Houston, 4-8

Semaine dernière : 19 | -1

Avec le match dans la balance à la porte des buts, Deshaun Watson a dû jongler avec une mauvaise remise de son centre Nick Martin. Les Colts ont recouvert et c’était la fin des émissions. Watson a presque guidé les siens vers une victoire improbable sans son receveur Will Fuller.

21. 49ERS de San Francisco, 5-7

Semaine dernière : 18 | -3

La défaite a visiblement marqué la fin des espoirs de séries pour les champions défendant de la conférence nationale. Il y a eu tout simplement trop d’obstacles à franchir pour cette équipe. La défensive s’est fait charcuter comme rarement auparavant par l’attaque aérienne des Bills, lundi soir.

22. Panthers de la Caroline, 4-8

Semaine dernière : 20 | -2

Christian McCaffrey se dit prêt à effectuer un retour au jeu, mais voilà que les Panthers sont touchés par plusieurs cas de COVID-19. Le match à venir face aux Broncos ne semble pas compromis et les trois suivants face aux Packers, à l’équipe de Washington et aux Saints ne seront pas de la tarte

23. Lions de Detroit, 5-7

Semaine dernière : 29 | +6

Les Lions, maîtres dans l’art d’échapper des avances au cours des dernières années, ont enregistré leur première victoire après avoir effectué un retour de 10 points ou plus depuis 2014. Matthew Stafford a connu son premier match de 400 verges cette saison.

24. Falcons d’Atlanta, 4-8

Semaine dernière : 22 | -2

Les Falcons sont le cas typique de l’équipe qui avance bien avec le ballon, mais qui frappe un mur à la porte des buts. Ils ont inscrit un seul touché en quatre présences dans la zone payante face aux Saints. Ils sont d’ailleurs au 29e rang dans la NFL à ce chapitre. Un problème récurrent.

25. Broncos de Denver, 4-8

Semaine dernière : 25 | =

Les Broncos n’accusaient que trois points de retard avec six minutes à jouer face aux Chiefs avec le ballon en milieu de terrain. Ils ont opté pour un dégagement et les Chiefs ont ensuite grugé plus de cinq minutes au tableau. Contre les Chiefs, cette stratégie est un échec à tout coup.

26. Bears de Chicago, 5-7

Semaine dernière : 24 | -2

Les Bears ont inscrit 30 points pour la première fois depuis la semaine 3. Pourtant, ils ont trouvé le moyen de s’effondrer pour une sixième semaine de suite. La fin de Matt Nagy approche et il faudra repartir avec un nouveau régime et un nouveau quart-arrière. Encore...

27. Eagles de Philadelphie, 3-8-1

Semaine dernière : 26 | -1

Le quart-arrière recrue Jalen Hurts a été nommé partant pour les Eagles face aux Saints. Il était temps ! Hurts n’a pas été parfait en remplacement de Carson Wentz, dimanche, loin de là, mais sa présence a fouetté les troupes. Un autre quart athlétique qui obtient sa chance.

28. Cowboys de Dallas, 3-8

Semaine dernière : 28 | =

Les Cowboys semblaient clairement être l’équipe la plus bourrée de talent dans leur division avant la saison. À l’attaque, le constat est encore vrai, pour autant que Dak Prescott revienne en santé en 2021. La défensive des Giants et de Washington leur en fera toutefois baver pour les années à venir.

29. Chargers de Los Angeles, 3-9

Semaine dernière : 27 | -2

Les unités spéciales des Chargers sont un véritable désastre et le quart recrue Justin Herbert a connu un premier véritable match difficile, se retrouvant sous pression à répétition face aux Patriots. Pour une rare fois, les Chargers n’ont jamais été dans le coup.

30. Bengals de Cincinnati, 2-9-1

Semaine dernière : 30 | =

Les Bengals ont laissé filer une avance après la mi-temps, une situation qui s’est produite trop souvent cette saison. L’équipe montre en effet une fiche de 1-5 après avoir retraité au vestiaire avec l’avance. L’indiscipline crasse de dimanche a rappelé de grands moments de l’ère Marvin Lewis.

31. Jaguars de Jacksonville, 1-11

Semaine dernière : 31 | =

Les Jaguars s’entêtent à confier le ballon à Mike Glennon même si Gardner Minshew a le feu vert des médecins pour revenir au jeu. L’entraîneur-chef Doug Marrone est capable de dire sans rire que Glennon donne à l’équipe les meilleures chances de gagner. Un match ou un premier choix ?

32. Jets de New York, 0-12

Semaine dernière : 32 | =

Le coordonnateur défensif Gregg Williams a été jeté dehors après sa décision controversée d’utiliser seulement quatre joueurs en couverture sur la passe victorieuse des Raiders. Depuis 2017, la fiche des équipes qu’il a dirigées comme coordonnateur est de 9-42-1...