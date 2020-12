Cette année, passez un Noël 100% local !

Offert par

Le temps des célébrations approche et vous trépignez déjà d’impatience? Commencez dès maintenant votre magasinage des Fêtes et dénichez tout ce qui plaira à vos êtres chers du côté de vos commerces régionaux!

En ajoutant quelques touches bien d’ici sous le sapin, vous permettrez à vos proches de découvrir les commerçants et les artisans de la région, tout en participant à l’effort collectif visant à soutenir l’achat local: répandre la joie et faire preuve de générosité, voilà des valeurs bien festives!

Si vous résidez dans la sublime région de Roussillon, vous pourrez trouver une foule d'idées de cadeaux à acheter dans des commerces près de chez vous en vous inspirant d'abord sur la nouvelle plateforme noellocal.ca – de quoi avoir une liste d'achats d'ici bien remplie avant d'aller faire les emplettes de Noël!



De quoi gâter toute la famille

Sur noellocal.ca, un site Web conçu spécialement pour les résidents et les résidentes des municipalités de la région de Roussillon, vous trouverez une foule d’idées de cadeaux québécois. Que ce soit pour votre famille, vos amis, vos collègues ou vos voisins, il y a des suggestions qui vous plairont — c’est garanti !

Si vous préférez dénicher les présents vous-mêmes, sachez que noellocal.ca offre également une liste des commerces où aller faire vos achats, mais aussi des marchés de Noël qui se tiendront près de chez vous.

La plateforme propose également des endroits où vous approvisionner en délices pour le réveillon ou pour tout autre repas festif. Des épiceries où trouver des gourmandises en passant par les restaurants qui offrent du prêt-à-manger, les options ne manquent pas pour ravir vos papilles!



Les Féériques, un duo gagnant

Besoin d’encore plus d’idées de cadeaux? Le duo les Féériques, composé des pétillants Alex et Marjolaine, sillonne les commerces de Roussillon afin de vous partager leurs meilleures idées cadeaux de la région. Vous pouvez faire appel à leurs talents pour recevoir des suggestions sur mesure pour la personne de votre choix — des idées bien d’ici qui correspondront à vos goûts, à vos besoins et à votre budget!

Pour profiter de leurs services totalement gratuits, écrivez-leur via noellocal.ca, par texto ou encore sur Facebook Messenger pour obtenir leurs recommandations personnalisées dans un délai de 24 heures.

Envie de jaser ? Vous pouvez également leur passer un coup de fil au 438 873-NOËL.



De l'information locale au bout des doigts

Enfin, si vous souhaitez être inspiré, dénicher des produits d'ici et découvrir de nouveaux commerçants, vous trouverez une foule d’informations essentielles sur noellocal.ca.

Cette année, faites de la période des festivités un moment où générosité, bonheur et magie riment avec achat local. Vous ferez non seulement rayonner les commerçants de votre région, mais vous ferez également briller les yeux de tous ceux que vous gâtez !

Encourager les commerçants de Roussillon pour les Fêtes, c’est magique. Cette année, ajoutez une touche bien d’ici à vos célébrations en visitant noellocal.ca !