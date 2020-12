Coronavirus: les Émirats approuvent le vaccin de Sinopharm

Dubaï | Les Émirats arabe unis ont approuvé mercredi le vaccin contre le coronavirus produit par le géant pharmaceutique chinois Sinopharm, affirmant qu'il était efficace à 86 % au regard des conclusions des analyses de phase III.

Le ministère de la Santé «a annoncé l'enregistrement officiel» du vaccin, a indiqué l'agence de presse étatique WAM, sans autre précision.

Ce vaccin a fait l'objet d'essais de phase III - dernière analyse clinique avant homologation - dans les Émirats depuis le mois de juillet et avait été approuvé pour une utilisation en urgence auprès des personnels de santé en septembre.

L'annonce de mercredi «représente un important vote de confiance par les autorités sanitaires des Émirats arabes unis concernant la sécurité et l'efficacité du vaccin», a relevé WAM, précisant que des responsables sanitaires avaient examiné des résultats préliminaires des essais de phase III dont il est ressorti une efficacité à 86 %.

«L'analyse montre aussi que le vaccin a un taux de séroconversion (passage de séronégatif à séropositif, NDLR) de 99 % pour les anticorps neutralisants et une efficacité de 100 % pour prévenir les cas graves et modérés de la maladie», a poursuivi l'agence de presse. «De plus, l'analyse ne montre pas d'inquiétude sérieuse concernant la sécurité.»

Deux vaccins ont subi à ce stade une étude de phase III aux Émirats, celui de Sinopharm et le «Spoutnik V» russe.

L'émir de Dubaï, cheikh Mohammed ben Rached Al-Maktoum, a affirmé en novembre s'être fait inoculer un vaccin expérimental, sans préciser lequel.