COVID-19: le personnel de la santé affecté à long terme par un manque de sommeil

Toutes les populations du monde sont affectées psychologiquement par la pandémie de COVID-19, mais pour le personnel de la santé déployé en première ligne, la privation de sommeil pourrait entraîner des problèmes de santé graves.

C’est ce que conclut une méta-analyse de 55 études internationales menée par l’Université d’Ottawa et impliquant, au total, 90 000 participants.

Les résultats permettent de mettre en lumière que la dépression, l’anxiété et le trouble de stress post-traumatique (TSPT) ont «considérablement augmenté» depuis le début de la crise sanitaire.

«Fait à noter: la santé mentale de ceux et celles qui travaillent sans arrêt en première ligne depuis l’émergence du nouveau coronavirus, au début de 2020, a tout particulièrement été touchée, a-t-on écrit mercredi, dans un communiqué. Cette situation fait craindre des répercussions à venir si des ressources appropriées ne sont pas mises à leur disposition.»

Cette recherche menée par le professeur Jude Mary Cénat, directeur du Laboratoire de recherche vulnérabilité, trauma, résilience et culture (Laboratoire V-TRaC), et son équipe de l’École de psychologie de la Faculté des sciences sociales, a été publiée dans la revue «Psychiatry Research».

«L’examen systématique et la méta-analyse avaient pour principal but d’analyser les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale des populations touchées à l’échelle mondiale, en vue de guider l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de santé mentale», a indiqué le professeur Cénat.

«Nous avons découvert une prévalence accrue de la dépression (+15,97 %), de l’anxiété (+15,15 %), de l’insomnie (+23,87 %), du TSPT (+21,94 %) et de la détresse psychologique (+13,29 %) chez les populations touchées par la COVID-19», a-t-il poursuivi.

Selon le professeur, il s’agit de constats importants, «car les taux de symptômes et de problèmes relevés sont plus élevés que les taux habituels rapportés par l’Organisation mondiale de la santé – la dépression était trois fois plus fréquente, l’anxiété, quatre fois, et le TSPT, cinq fois».

Pour ce qui est des travailleurs qui sont au front et se battent contre la maladie à coronavirus, leurs problèmes d’insomnie ont été plus importants que dans le reste de la population, selon les résultats de l’étude. Mais les autres symptômes comme la dépression et le TSPT ont été similaires au reste de la population.

«Ces résultats concordent avec ceux d’études précédentes, qui révélaient des taux de problèmes de santé mentale similaires – voire plus bas – chez le personnel du domaine de la santé pendant les épidémies et les crises (comme le SRAS ou l’Ebola), a dit M. Cénat. Or, il faudra réaliser des études longitudinales pour déterminer si cette absence de différenciation entre les travailleurs de la santé et la population générale est liée à des stratégies d'adaptation temporaires associées au fait d'être en première ligne.»

Selon Jude Mary Cénat, c’est à long terme qu’il faudra mesurer l’impact de la pandémie sur la santé mentale. «Après la pandémie, les travailleuses et travailleurs de la santé pourraient éprouver de plus graves problèmes de santé mentale, a-t-il indiqué. Par exemple, la prévalence de l’insomnie laisse présager des dépressions et des idées suicidaires.»