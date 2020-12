Création de Pôle Québec logistique

Une vingtaine d’acteurs du transport de marchandises s’unissent pour créer un nouveau regroupement, Pôle Québec logistique (PQL), dont l’un des objectifs est d’accroître la compétitivité des joueurs impliqués.

Ce regroupement souhaite mettre en valeur les avantages concurrentiels de la chaîne logistique de l’Est-du-Québec. Selon Pierre Dolbec, qui agit comme président du regroupement, il existe plusieurs ports le long du fleuve Saint-Laurent qui sont sous-utilisés.

« C’est le cas, lorsqu’un bateau passe devant Matane sans arrêter, alors qu’il transporte de la marchandise destinée à être livrée là. Une fois à Québec, le bateau est déchargé et la marchandise est mise sur un camion-remorque qui effectue le trajet en sens inverse », illustre M. Dolbec à titre d’exemple.

« Si on réussit à faire une meilleure coordination, on réduit les coûts de transport et on améliore notre bilan environnemental », dit-il.

PQL réunit des joueurs de l’industrie du transport ferroviaire, maritime et terrestre. L’Aéroport international Jean-Lesage de Québec en fait aussi partie.

Conscient du problème

« On est 22 entreprises et organisations dans le regroupement. Ça fait un an et demi qu’on travaille à mettre ça en place », a-t-il expliqué.

« On est très conscients qu’on ne réglera pas tout à 100 %, mais si on ne fait rien, dans 15 ans, le fleuve va encore être sous-utilisé. »

M. Dolbec compare PQL avec CargoM, à Montréal, dont la mission est aussi de rassembler les acteurs de la logistique et du transport de marchandises pour accroître la cohésion et la compétitivité.

« La journée où on va se mettre à se parler et à échanger nos informations, ça va fonctionner », a affirmé M. Dolbec.

Pôle Québec logistique compte également proposer des solutions adaptées pour s’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre qui frappe durement l’industrie du transport de marchandises.