ROLLAND, Lili (née Dubuc)



À St-Hyacinthe, le 7 décembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée Lili Dubuc, épouse de feu Pierre Rolland.Elle laisse dans le deuil ses fils Luc (Chantal Lauzon) et Guy (Ghislain Cadoret). Elle laisse également plusieurs beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1559 Montarville, St-Bruno,le samedi 12 décembre 2020, de 13h30 à 15h00, au salon.Des dons à la Société des maladies du rein où à la Société canadienne des maladies de Crohn et de la Colite seraient appréciés.