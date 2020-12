MAISONNEUVE, Réal



Le 2 décembre, est décédé au Centre d'hébergement de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, Réal Maisonneuve 80 ans, retraité de la Société de transport de Montréal.Il laisse dans le deuil son épouse, Huguette Tremblay, ses enfants, Hughes, Judith (Marc Robillard) et Janic, ses petits-enfants, Lou Felix, Benjamin, Olivier, Sarah et Yoan, son frère, ses soeurs, de nombreux beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces des familles Maisonneuve et Tremblay.En raison de la pandémie de la COVID-19 dont il a été victime, la famille reporte à une date ultérieure la rencontre à sa mémoire.Nous remercions l'équipe médicale du CHSLD de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe qui l'a accompagné quotidiennement au cours des deux dernières années.