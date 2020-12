GIBEAU, Francine



La famille de Francine Gibeau a le regret d'annoncer son décès survenu le jeudi 3 décembre 2020 à Montréal à l'âge de 77 ans. Née à Montréal, elle était la fille de Armand Gibeau et de Élise Marchand et épouse de Jean-Guy Sauvé.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Alain (Nathalie), sa fille Nadine (Rino), ses petits-enfants Élyse, Kathryne, Mélodie et Philippe, ses frères et sa soeur Pierre (Louise), Suzanne (Alyre) et Michel (Cécile) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires seront célébrés à une date ultérieure.La famille tient à remercier les anges gardiens de l'hôpital Santa-Cabrini pour leurs bons soins.Ceux et celles qui le souhaitent, peuvent faire des dons en sa mémoire à la fondation I.C.M. pour le cancer du coeur, ou à la fondation H.M.R pour le cancer du poumon.