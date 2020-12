Enfant jeté du dixième étage d'un musée: l’appel du condamné rejeté

Londres | La justice britannique a rejeté mercredi l’appel d’un jeune homme atteint de troubles psychiatriques, condamné à la prison à vie pour avoir jeté un garçonnet français du dixième étage du musée Tate Modern en 2019 à Londres.

Cette décision fait notamment suite à l’abandon par la défense de Jonty Bravery, 19 ans, de sa demande de l’hospitaliser plutôt que de le détenir en prison. Son avocate Pippa McAtasney a expliqué devant la cour d’appel de Londres, que l’avis de la clinicienne qui avait motivé cette requête avait entre-temps changé.

AFP

Depuis sa condamnation à la perpétuité pour tentative de meurtre en juin, avec un minimum de 15 ans, le jeune homme est détenu à la prison londonienne de haute sécurité de Belmarsh. La cour criminelle de l’Old Bailey avait alors choisi de l’envoyer en prison plutôt que dans un hôpital spécialisé, soulignant la préméditation et la dangerosité de l’accusé.

L’avocate du condamné a précisé que son appel ne portait plus désormais que sur la peine qui a été prononcée, jugée trop sévère au regard de son âge et sa « vulnérabilité », mais cette partie-là a aussi été rejetée mercredi par les juges.

« Nous sommes convaincus qu’avec une peine minimale de 15 ans, le juge n’a pas imposé une peine manifestement excessive ou erronée dans son principe », a déclaré la juge Victoria Sharp, ajoutant qu’il serait « contraire aux intérêts de la justice » que la peine minimale soit « radicalement différente » de celle donnée pour les meurtres, face à la « force meurtrière délibérément » mis en oeuvre.

La procureure Deanna Heer avait précédemment décrit un délit « d’une exceptionnelle cruauté », avec « l’intention de tuer » et pour lequel l’accusé n’a pas exprimé de remords, mis à part « sa déception de ne pas avoir réussi à tuer l’enfant ».

Le 4 août 2019, Jonty Bravery avait poussé le garçonnet, alors âgé de six ans, par-dessus la rambarde de la plateforme d’observation du musée d’art moderne situé près de la Tamise. Il était retombé sur un toit du cinquième étage, une trentaine de mètres plus bas.

Alors en vacances à Londres avec ses parents, il avait survécu, mais subi une hémorragie cérébrale et de multiples fractures, à la colonne vertébrale, aux jambes et aux bras. En septembre, sa famille avait indiqué qu’il pouvait désormais brièvement se tenir debout sans aide et qu’il était capable de se nourrir presque seul.