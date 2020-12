DEMERS, Dr Jacques



À Montréal, le 3 décembre 2020, est décédé Dr Jacques Demers à l'âge de 78 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Mimi, ses enfants Maxime (Emmanuelle) et Isabelle (Jean), ses petits-enfants Juliette, Clémence et Émilie, ainsi que plusieurs parents et amis.En plus d'avoir mené une longue carrière de médecin et de gestionnaire à travers le monde, il était très présent et aimant pour sa femme, ses enfants et ses petites-filles adorées.Une célébration intime pour la famille aura lieu dans les prochains jours. Une messe commémorative sera organisée lorsque la situation sanitaire nous permettra de nous rassembler.La famille remercie chaleureusement le docteur Douglas Slobod, l'infirmière Bita Danechi et l'équipe des soins intensifs de l'Hôpital Général de Montréal pour leur soutien et leurs bons soins.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Santé Urbaine (Hôpital de Verdun).