LORD, Lucille née Vigneault



En paix et en toute dignité, comme elle a vécu sa vie, est décédée Lucille Lord à l'âge de 96 ans. Elle est décédée le 2 décembre entourée de sa famille, guidée par sa foi, plongée dans ses souvenirs d'une enfance heureuse et d'une vie de travail et d'amour.Fille de Norbert Vigneault et d'Oliva Schinck, épouse de feu Jean Lord, elle laisse dans le deuil et la peine, ses enfants Normand (Lucie), Benoît (Guylaine) et Jean-François (Catherine), ses petits-enfants Pierre-Olivier, Maxime, Audrey, Alexandra et Sarah, ses " petites " soeurs adorées Fernande et Yvette. Son décès a été précédé par celui de son fils Pierre et de sa fille Sylvie.Elle était l'ainée de la grande famille Vigneault, de feu Réjeanne, de feu Marcel, de feu Raymond, de feu Roger et de feu Rolland. Elle laisse les plus beaux souvenirs pour ses nombreux neveux et nièces ainsi que pour ses arrière-petits-enfants.En raison des restrictions entourant la pandémie de la Covid 19, les funérailles auront lieu dans l'intimité.www.jjcardinal.ca