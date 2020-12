Félix Séguin se paie la gueule des covidiots

Découragé par le nombre de covidiots qui envahissent les médias sociaux, le journaliste Felix Séguin a décidé d'analyser les actions d'individus dans une chronique quotidienne, en compagnie de Richard Martineau.

«Ils se paient notre tête. Pourquoi ne pas se payer la leur? C’est de bonne guerre, mais c'est surtout très plaisant», lance-t-il.

Le journaliste suit le mouvement complotiste depuis environ trois ans. Depuis le début de cette pandémie, il y prête encore plus attention. C'est ainsi qu'il a conclu qu’il devait parler des covidiots, qui, selon lui, doivent être pris par la main lorsqu'on tente d'expliquer les nombreux risques associés à la COVID-19.

«Le but est de rapporter la meilleure idiotie commise par un covidiot chaque jour. Ça peut être partout dans le monde, au Québec ou ailleurs. Jugeons à leur face même la propre stupidité des gens et la turpitude de qui on rapportera les gestes, et je pense que l’on aura l’embarras du choix», explique le journaliste.

Il invite d'ailleurs les auditeurs à lui écrire s’ils croient avoir trouvé le covidiot du jour: felix.seguin@tva.ca

