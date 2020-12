HOCA, le retour des cordons à lunettes de mamie et papi

La compagnie québécoise HOCA sort les cordons à lunettes des boules à mites. Deux jeunes entrepreneuses ont pour mission de populariser cet accessoire associé aux gens du quatrième âge aux millénariaux.

Mathilde Léger et Charline Patry perdent leurs cartes bancaires mensuellement et leur voiture est un véritable fouillis. Géolocaliser le cellulaire de l’une et de l’autre est même devenu un rituel.

«On est deux filles un peu mêlées et un peu perdues, mais on cherche toujours de nouvelles aventures», explique en ricanant Mathilde Léger, une des deux fondatrices de HOCA.

Au moins, elles ont réglé un dossier. Histoire de ne plus chercher midi à quatorze heures leurs lunettes comme des Sherlock Holmes en herbe, elles portent des cordons depuis plusieurs lunes.

«Je suis partie en échange étudiant en Italie. J’ai vu qu’il y en avait partout, se souvient Charline Patry. C’était vraiment la mode là-bas. Quand je suis revenue au Québec, je me suis dit que ça serait vraiment nice de vendre ça.»

Voilà comment HOCA est née en 2019. Il s’agit d’ailleurs de la première entreprise québécoise à offrir une gamme aussi diversifiée d’attaches à lunettes.

L’âme du marketing

Les deux entrepreneuses âgées de 25 et 26 ans ont plus d’un tour dans leur sac. Elles savent comment effacer la réputation désuète des cordons associés aux mamies et aux papis, gracieuseté de leur baccalauréat en marketing qu’elles ont complété ensemble à Sherbrooke.

«On fait toujours attention à nos photos. On fait beaucoup de publications de qualité sur les réseaux sociaux. On n’a jamais douté de notre produit. La première année, pour se faire connaître, on a donné la moitié de nos cordons dans des événements comme le festival Osheaga où nos clients étaient», raconte Mathilde Léger.

Leurs produits sont plus populaires chez la gent féminine, même si de nombreux cordons pour hommes sont offerts sur leur site web.

«On vise surtout les millénariaux, mais des gens de tous les âges en achètent. On voit des Sylvie et des Richard qui font aussi des commandes», souligne Charline.

Les deux femmes d’affaires ont réussi à tirer profit de la pandémie en vendant des cordons pour les masques; un nouvel article qui respecte leur devise de «joindre le fashion à l’utile».

Même si leur boutique en ligne est encore une jeune pousse, Charline et Mathilde semblent avoir trouvé un produit de niche qui vaut son pesant d’or.

«C’est très, très rentable jusqu’à maintenant. L’année dernière, on a donné autant de produits qu’on en a vendus. On a rentabilisé notre investissement. Mais cette année, en 2020, on a fait 10 fois le chiffre d’affaires de 2019», se réjouit Charline Patry.

Pour l’instant, HOCA n’est qu’un emploi à temps partiel pour les deux entrepreneuses. Mathilde Léger a toutefois décidé de plaquer son autre travail à temps plein pour s’investir pleinement dans l’entreprise dès janvier 2021.