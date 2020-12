Le baseball majeur dévoile ses équipes d’étoiles

Le baseball majeur a procédé mercredi à la nomination de ses deux équipes d’étoiles à la suite d’un vote conduit auprès du public et d’un panel d’experts.

Sans surprise, le lanceur Shane Bieber, des Indians de Cleveland, a été nommé parmi les cinq partants de la première équipe d’étoiles. Choisi à l’unanimité pour le trophée Cy Young dans l’Américaine cette saison, Bieber a maintenu une moyenne de points mérités de 1,63 et a réussi 122 retraits sur des prises, un sommet dans les majeures.

Le gagnant du Cy Young dans la Nationale, Trevor Bauer, a également été choisi. L’artilleur des Reds de Cincinnati a maintenu une moyenne de points mérités de 1,73 au cours de la dernière campagne.

Les lanceurs Yu Darvish, des Cubs de Chicago, Max Fried, des Braves d’Atlanta, et Jacob deGrom, des Mets de New York, complètent la rotation de la première équipe d’étoiles.

À l’avant-champ, le premier coussin revient à Freddie Freeman, des Braves. Bien qu’il ait combattu la COVID-19 au cours de l’été, Freeman a enregistré une moyenne au bâton de ,341 et a été nommé joueur par excellence de la Nationale.

Au deuxième but, on retrouve DJ LeMahieu, des Yankees de New York. Avec une moyenne au bâton de ,364, il est devenu le premier joueur de l’histoire moderne à remporter le titre des frappeurs autant dans l’Américaine que dans la Nationale (avec les Rockies en 2016).

Manny Machado, des Padres de San Diego, a été nommé au troisième but tandis que Fernando Tatis fils, également des Padres, a mérité le poste à l’arrêt court.

Le receveur de cette première équipe d’étoile est Salvador Perez, des Royals de Kansas City. Ce dernier a effectué un retour en force cette saison après avoir raté la campagne 2019 en raison d’une opération de type Tommy John.

En relève, le choix s’est porté sur Liam Hendriks, des A’s d’Oakland, et Nick Anderson, des Rays de Tampa Bay. Marcell Ozuna, des Braves, s’est quant à lui mérité le poste de frappeur désigné.

Les voltigeurs Mookie Betts, des Dodgers de Los Angeles, Mike Trout, des Angels de Los Angeles, et Juan Soto, des Nationals de Washington, complètent l’illustre formation.