Le design automobile: un art trop peu connu

On dit que l’art est partout, et ce n’est certainement pas l’automobile qui fait exception à cette règle!

Année après année, les constructeurs automobiles dépensent des fortunes afin de rendre leurs véhicules plus attrayants, plus désirables aux yeux des consommateurs. C’est vrai pour les marques de luxe, mais ça l’est aussi pour les modèles plus généralistes. Pensez à la Hyundai Elantra ou à la Mazda3.

Le boulot de designer automobile n’est pas très connu du grand public. Cela n’empêche pas certains Québécois de s’illustrer dans ce domaine. On peut penser à Danny Garand chez Audi ou à Ralph Gilles chez FCA.

Puis, il y a aussi Paul Deutschman. Ce Montréalais est à l’origine du design de plusieurs véhicules admirables comme les Corvette Callaway et le fameux T-Rex, de Campagna Motors.

Dans ce nouvel épisode du balado Au Volant, diffusé sur QUB Radio, Gabriel Gélinas reçoit Paul Deutschman pour parler de ses débuts dans le monde de l’automobile, de ses grandes réalisations et de sa perception de l’industrie automobile actuelle.