Le taux directeur demeure inchangé à 0,25 %

Le taux directeur a été maintenu mercredi à sa valeur plancher de 0,25 % par la Banque du Canada.

Ce taux, qui est en vigueur depuis mars dernier, moment où la planète plongeait dans la pire crise sanitaire des 100 dernières années, sera en vigueur jusqu’à l’atteinte de la cible d’inflation de 2 %, a précisé la banque centrale, par communiqué.

«La reprise de l’activité économique au Canada devra continuer d’être appuyée par des mesures de politique monétaire exceptionnelles, a-t-on précisé. Le Conseil de direction maintiendra le taux directeur à sa valeur plancher jusqu’à ce que les capacités excédentaires dans l’économie se résorbent, de sorte que la cible d’inflation de 2 % soit atteinte de manière durable.»

Selon la Banque du Canada, cette cible ne sera pas atteinte avant un peu plus de deux ans, en 2023.

«Pour renforcer cet engagement et garder les taux d’intérêt bas sur toute la courbe de rendement, la Banque poursuivra son programme d’assouplissement quantitatif jusqu’à ce que la reprise soit bien amorcée et ajustera celui-ci au besoin pour que l’inflation retourne à la cible de façon durable, a-t-on indiqué. Nous restons déterminés à procurer le niveau de détente monétaire nécessaire pour soutenir la reprise et atteindre l’objectif d’inflation.»

La Banque se dit rassurée par l’arrivée prochaine des vaccins, mais elle juge que «le rythme et l’étendue des campagnes de vaccination à l’échelle mondiale restent incertains» et que le Canada n’est pas à l’abri d’autres vagues de contamination.

«Au Canada, les données sur les comptes nationaux pour le troisième trimestre étaient conformes aux attentes de la Banque selon lesquelles l’économie rebondirait fortement après la chute abrupte de l’activité au deuxième trimestre, a-t-on mis en perspective. Sur le marché du travail, les emplois perdus au début de la pandémie continuent d’être récupérés, mais à une cadence plus lente. Toutefois, l’activité demeure très inégale d’un secteur et d’un groupe de travailleurs à l’autre.»