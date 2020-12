Les hôpitaux d'une zone orange pris d'assaut par des citoyens de zones rouge

Environ le tiers des patients de l'hôpital de Saint-Agathe-des-Monts situé en zone orange habitent dans une zone rouge, ce qui cause des débordements dans la salle d’urgence non conçue pour un pareil achalandage, selon un expert.

« Lundi, je travaillais, raconte le médecin à l’urgence de cet hôpital des Laurentides et médecin de famille à Mont-Tremblant, Dr Simon-Pierre Landry. Il y avait un tiers de mes patients qui ne venaient pas de ma région. Ils venaient de Montréal, de la Rive-Sud... de zones rouge. Nous, nous ne sommes pas encore en zone rouge. Honnêtement, je peux comprendre qu’ils aient besoin de prendre de l’air et venir dans notre belle région pour s’aérer un petit peu les neurones. Je crois que le gouvernement est limité dans sa capacité d’action ».

Selon Dr Landry, les gens se rendent dans les zones orange pour y pratiquer des activités extérieures qui sont souvent plus nombreuses et plus accessibles qu’en zone rouge. Sans être des récalcitrants ou des personnes qui organisent des rassemblements, ils réussissent quand même à embourber les hôpitaux.

« C’est pour ça que je suis un petit peu fataliste : c’est sûr que ça va être occupé dans les trois prochains mois », conclut-il.

