Les principales mesures du premier plan de relance américain

Washington | Le Congrès américain est de nouveau en train de discuter d’un plan de relance de l’économie affectée par la pandémie. Fin mars, il avait rapidement adopté un premier programme, d’un montant historique de 2 200 milliards de dollars.

Ce soutien comprenait des mesures notamment pour les entreprises, les ménages, les collectivités locales et hôpitaux. En voici le détail.

Entreprises

Pour les petites entreprises, le paquet d’aides prévoyait 377 milliards de dollars, dont 350 milliards de prêts « sans frais », et transformables en subventions si principalement utilisés pour payer les salaires, ainsi qu’un allègement des dettes existantes.

Pour les grosses entreprises, environ 500 milliards de prêts et d’aides ont été accordés, avec un contrôleur général chargé d’en surveiller l’usage.

Environ 25 milliards de dollars ont été alloués aux compagnies aériennes, 4 milliards de dollars aux compagnies de fret aérien et 3 milliards de dollars aux entrepreneurs pour payer les salaires. À ceci s’ajoutaient 25 milliards de dollars de prêts et de garanties de prêts aux compagnies aériennes et de 4 milliards de dollars au fret aérien.

Ménages

Des chèques avaient été envoyés aux ménages sous condition de revenus, d’un montant maximum de 1 200 dollars par adulte et 500 dollars par enfant.

Autre point fort, les droits au chômage avaient été étendus à des travailleurs qui n’y ont habituellement pas droit, comme les indépendants et ceux de la « gig économie » (économie à la tâche).

La durée de versement des allocations avait été prolongée de 13 semaines - le chômage étant, normalement, versé pendant 3 à 6 mois selon les États.

Une somme supplémentaire de 600 dollars par semaine a également été versée à tous les chômeurs pendant quatre mois.

Collectivités locales et hôpitaux

Un fonds de 150 milliards de dollars avait été créé pour permettre aux États et autres collectivités locales de continuer à financer les services publics et combattre la pandémie.

Les hôpitaux avaient quant à eux été dotés de 100 milliards de dollars pour faire face à l’afflux de malades et s’équiper en respirateurs et autres matériels.

Quelque 27 milliards de dollars avaient été injectés pour financer la recherche sur les vaccins et traitements de la COVID-19.