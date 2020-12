Lettre à «Une amoureuse qui déchante»

J’aimerais dire un mot à celle qui vit avec un homme qui agit comme un dictateur parce qu’il se considère comme son pourvoyeur ainsi que celui de leurs trois enfants. Madame, il faut que vous lui donniez raison pour avoir accepté de faire trois enfants comme vous le souhaitiez, mais sachez que ça ne lui donne pas tous les pouvoirs.

Si vous décidiez demain matin de retourner à l’enseignement comme au moment où vous l’avez rencontré, comment pensez-vous qu’il réagirait ? Qu’est-ce qu’il serait obligé de débourser pour remplacer tout ce que vous assumez comme tâches à la maison ? Juste répondre à ça devrait le faire réfléchir.

Avez-vous une idée de ce qu’il aurait à payer en pension alimentaire si son attitude vous conduisait à la séparation ? Je vous conseille de consulter un avocat qui va vous dire la valeur de ce que vous accomplissez depuis votre mariage. Vous allez tomber en bas de votre chaise.

Mettez-vous dans la tête qu’il n’y a rien qui coûte plus cher qu’une séparation. Dites-vous aussi que la plupart du temps, un homme qui se montre correct avec sa compagne au début, c’est un homme qui n’avait pas le choix. La preuve en est quand vous dites à Louise : « Je lui ai tout de suite fait savoir que je voulais des enfants, et il n’a pas dit non ». Vous vous êtes affirmée et il a acquiescé parce qu’il a compris qu’il n’avait pas le choix.

Aujourd’hui, c’est lui qui sonne la fin du pacte en disant : « Je paye, donc je décide ». Alors moi, je vous dis : « N’attendez pas une séparation pour agrandir votre liberté. Vous pouvez le faire dans ce couple qui est le vôtre. Consultez s’il le faut, mais agissez. Vous n’en serez que plus respectée. »

J’ai presque 40 années d’expérience de vie de couple. J’ai eu parfois à parler fort pour justifier mes actes, mais j’y ai gagné en respect et en égalité. Et ces discussions furent malheureusement trop souvent en lien avec le portefeuille. En passant, presque toutes nos grands-mères ont eu à faire face à ce genre de problème et pourraient en témoigner. Faites-vous confiance, car se défendre, on le fait aussi pour nos enfants.

Enchantée

Apprendre à se tenir debout vaut l’effort. Malheureusement, tout le monde n’a pas acquis en bas âge les outils pour faire face à sa vie, à sa réalité, à sa destinée. Nombreux sont les enfants qui sont pris en otages par l’un ou l’autre de leurs parents, quand ce ne sont pas les deux, et qui ne savent pas comment se sortir de leurs serres, comment s’émanciper. Mais quand on y parvient, la paix est au bout du chemin.