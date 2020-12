L'industrie des télécommunications a contribué à 3,7 % du PIB canadien en 2019

L’industrie des télécommunications pèse lourd dans l’économie canadienne avec une contribution au PIB de 74,5 milliards $ ainsi que 638 000 emplois en 2019.

C’est ce que conclut une étude menée par Accenture à la demande de l’Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS).

Les 74,5 milliards $, qui représentaient l’an dernier 3,7 % du PIB canadien, se ventilent de la façon suivante selon les résultats dévoilés mercredi: 23,5 milliards $ sont liés à la chaîne de valeur des fournisseurs de services et 51 milliards $ sont inhérents aux activités d'autres industries ayant augmenté leurs ventes ou leur production grâce à une meilleure connectivité sans fil ou sur fil, a-t-on précisé, par communiqué.

«Ce rapport montre que l'industrie des télécommunications continue d'être un moteur clé de l'économie canadienne et qu'elle s'y taille une place toujours plus importante dans le contexte de la crise de la COVID-19», a dit Robert Ghiz, président et chef de la direction de l'ACTS.

«La connectivité est désormais essentielle pour les entreprises, les consommateurs et les gouvernements de partout au Canada, a-t-il poursuivi. Nous savons que la contribution et les investissements des fournisseurs de services qui exploitent des infrastructures donneront un élan à l'économie canadienne, [créeront] des emplois bien rémunérés et [amélioreront] la qualité de vie des Canadiens.»

Pour ce faire, l’ACTS réclame «des politiques environnementales stables qui encouragent le secteur privé à investir dans le développement d'infrastructure de réseau et les prochaines générations de technologie, comme le 5G», a indiqué M. Ghiz.

Les investissements en capitaux dans la connectivité sans fil et sur fil par le secteur privé ont été supérieurs à 10 milliards $ l’an dernier au pays. Ces montants ne comprennent pas les 50 milliards $ investis dans le sans-fil, les 20 milliards $ en droits de licence versés depuis 1987 et les investissements de 150 millions $ dans le filaire depuis 1996.

«La résilience de la connectivité et la stabilité des réseaux sont devenues des priorités pour les entreprises, les consommateurs et le secteur public, a dit Tejas Rao, gestionnaire principal et chef du projet Global 5G à Accenture.

«Alors que nous adaptons nos infrastructures en vue du déploiement des réseaux 5G, de nouveaux modèles d'affaires voient le jour, tout comme de nouveaux usages pour les technologies, et ce dans tous les secteurs d'activités, a-t-il ajouté. Cela pourrait avoir pour effet de donner un très grand élan aux activités économiques partout au Canada.»