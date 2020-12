Maripier Morin sera de la deuxième saison de La Faille

Arrêtés brusquement en raison de la pandémie en mars dernier, les tournages de la deuxième saison de La Faille reprendront finalement à Québec en janvier. L’animatrice et comédienne Maripier Morin, qui a fait une pause de sa vie professionnelle en juillet en raison d’allégations de harcèlement à son endroit, conserve son rôle.

Québecor Contenu et Pixcom ont confirmé, mercredi, la reprise de la production. Par le fait même, on apprend que l’animatrice et comédienne reprendra le rôle de Sophie Taylor, aux côtés d’Isabel Richer, d'Alexandre Landry et de Benoît Gouin, entre autres.

Maripier Morin avait mis sa carrière sur pause en juillet après avoir été accusée par Safia Nolin d’agression et de harcèlement. Elle a brisé le silence le 19 octobre dernier sur les réseaux sociaux, affirmant que les derniers mois s'étaient déroulés «sous le signe de la prise de conscience». Il semble qu'elle soit toutefois prête à retrouver le travail.

Le tournage reprendra à Québec, au Château Frontenac, là où est campée l’intrigue de cette deuxième saison, qui comportera neuf épisodes. La sergente-détective Céline Trudeau (Isabel Richer) mènera une enquête sur le meurtre d’un ex-ingénieur qui a été responsable de l’effondrement d’un viaduc ayant fait plusieurs victimes. D’autres meurtres surviendront, et le père de Sophie deviendra l’un des suspects.

Les comédiens Félix-Antoine Tremblay, Émile Schneider, Bruno Marcil, Amélie Grenier, Romane Denis, Naila Louïdort et Manuel Tadros, entre autres, rejoindront la distribution.

La Faille 2 devrait être disponible sur le Club illico à la fin de 2021.