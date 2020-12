Mort de la petite Rosalie: l'ex-directrice de la Maison Marie-Rollet défend les décisions prises cinq jours avant le drame

Encore, aujourd’hui, la directrice de la Maison Marie-Rollet qui était en poste en 2018, lorsqu’Audrey Gagnon et sa fille Rosalie y ont séjourné estime qu’elle et son équipe ont pris la bonne décision en choisissant de ne pas transmettre l’information à la DPJ.

Lors de son séjour à la maison d’hébergement pour femmes, Audrey Gagnon a eu deux avertissements sérieux concernant ses différentes problématiques.

Elle respectait difficilement la routine établie par la maison, les intervenantes et l’ancienne directrice avaient des doutes quant à sa consommation de drogue et elle a démontré, à plus d’une reprise, de l’agressivité verbale à l’égard d’autres résidentes et de certaines intervenantes.

Si la coroner Géhane Kamel a souligné à l’ancienne directrice que «vu de l’extérieur»,

en lisant le dossier, elle dénotait «une certaine escalade» qui démontrait, selon elle, «une problématique parentale», elle a aussi questionné la dame à savoir pourquoi l’équipe d’intervention n’avait pas jugé à propos de contacter la direction de la protection de la jeunesse (DPJ) le soir où Audrey Gagnon s’est fait montrer la porte après avoir menacé de mort son intervenante.

«Sans faire de signalement, parce que ce mot-là a l’air de terroriser la planète au complet, n’aurait-il pas été utile, à tout le moins, de les aviser de la situation?», a-t-elle demandé.

«Quand une femme vit de la colère et des accrochages avec d’autres femmes en maison d’hébergement, est-ce que nécessairement, on doit passer un appel à la DPJ, c’est questionnant», a répondu le témoin en ajoutant que jamais Audrey Gagnon n’avait été agressive ou violente envers son enfant. Quant à la consommation de drogue, elle a rappelé qu’il y avait «des doutes», mais «aucune certitude».

«Mais, on est ici pour bâtir l’avenir. Pour éviter qu’un tel drame ne se rejoue de la même façon un jour... alors, en cas de doute, ne devrions-nous pas être plus pro actif?», a alors question Me Dave Kimpton, procureur aux enquêtes publiques.

«À la suite du meurtre de Rosalie, l’alliance des maisons d’hébergement et la DPJ ont formé un comité pour s’assurer d’un meilleur partenariat. Alors la réflexion, elle est là. Par contre, ce que je crains, c’est qu’on surutilise ce canal-là pour aviser les autorités lorsqu’une femme vie de la colère», a répondu l’ancienne directrice.

À la suite de l’interrogatoire de la dame, la coroner s’est permise de demander des précisions concernant le départ d’Audrey, qui a quitté la maison le 12 avril 2018 à 22h, «avec son petit bonheur et son enfant».

«Vous ne saviez pas chez qui elle allait dormir avec son enfant, vous saviez qu’elle n’avait pas trouvé de ressource, il y avait plusieurs red flag à son dossier... En tant qu’organisation est ce que ce ne sont pas des motifs suffisants pour aviser l’urgence sociale?», a-t-elle demandé.

«On voulait éviter le déploiement d’une intervention de la DPJ, en soirée, dans une maison d’hébergement qui est pleine de femmes et d’enfants parce que ce type d’intervention a un impact sur notre clientèle», s’est justifiée l’ancienne directrice.

«Mais si madame a quitté... je ne comprends pas pourquoi la cavalerie de la DPJ débarquerait chez vous...», a dit Me Kamel..

«C’est déjà arrivé que la DPJ veuille rencontrer la mère et l’enfant et on ne voulait pas que ça amène le retrait de l’enfant», a précisé la dame en réitérant que «rien ne nous empêchait de le faire, mais pour nous, l’enfant n’était pas dans une situation de danger».