NBA: le grand saut du Québécois Karim Mané

Fraichement débarqué au camp d’entrainement du Magic d’Orlando, le joueur de basketball québécois Karim Mané semble trouver rapidement ses aises dans l’environnement de l’équipe de la NBA.

Pour cela, il a pu compter sur l’aide précieuse du Montréalais Khem Birch, qui évolue avec le Magic depuis trois ans.

«Dès ma première journée, il m’a pris sous son aile et m’a expliqué comme les choses fonctionnent. Il prend bien soin de moi, a expliqué Mané mercredi par visioconférence. Il a été d’une grande aide et rend les choses tellement plus faciles.»

Premier joueur à passer directement du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) à la NBA sans transiter par la NCAA, Mané constate ces jours-ci que son choix a été le bon.

«Je suis vraiment content d’être ici. Je n’ai pas pris la route normale, mais j’ai toujours cru en moi et le fait que je sois rendu ici est très significatif, a raconté le Longueillois d’origine sénégalaise qui a signé un contrat à deux volets avec le Magic en novembre.

«Les premiers jours du camp se sont bien passés. J’apprends beaucoup, je joue avec les gars et je deviens meilleur de jour en jour. Je ne pourrais rien demander de mieux», a poursuivi l’athlète de 20 ans, qui croit que son parcours pourra en inspirer d’autres.

«Quand j’ai commencé le basket, personne à Montréal n’avait eu ce type de parcours. C’était un de mes objectifs de faire la ligue à partir de Montréal, a dit l’ancien des Cheetahs du collège Vanier.

«L’année passée, j’aurais pu aller dans les académies ou les collèges aux États-Unis, mais j’ai décidé de rester à la maison. En grandissant, je n’ai vu personne faire ça et je voulais être le premier à le faire. Pour montrer aux jeunes que tu n’as pas besoin de quitter Montréal ou le Québec pour te rendre où tu veux te rendre. Si tu travailles comme tu dois travailler et que tu mets l’effort, tout va arriver (...) Je savais que c’était la meilleure route pour moi et je le constate aujourd’hui au camp d’entrainement.»

Confiance

Même s’il n’a pas été repêché, Mané est sans complexe à ses premiers pas avec le Magic et aborde les défis avec confiance.

«La vitesse du jeu est la grosse différence. Mais dès les premiers jours du camp d’entrainement, j’ai vu que ma place était ici. Je suis capable de jouer et d’exceller à ce niveau. Ça m’a donné confiance, a-t-il dit. Il faut maintenant apprendre le plus vite possible et m’ajuster rapidement (...) Je veux devenir plus efficace à tous les points de vue : avec mon lancer, mes prises de décision... Et rester agressif comme je l’ai toujours été.»

D’ici la fin de l’année, son objectif est simple, peu importe qu’il prenne la direction de la G-League ou qu’il reste dans la NBA.

«Je veux jouer et gagner. Devenir meilleur de jour en jour, dans les pratiques et dans les matchs. Je veux m’améliorer pour être, à la fin de l’année, un joueur complètement différent.»