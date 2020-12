Nico Hischier en mode préparation

Signe que la Ligue nationale de hockey pourrait amorcer sa saison 2020-2021 au mois de janvier, l’attaquant des Devils du New Jersey Nico Hischier a décidé de quitter son pays natal afin de retourner en Amérique du Nord.

Dans un court message diffusé sur son compte Twitter, mardi, l’ancien joueur des Mooseheads de Halifax dans la LHJMQ a été droit au but : «Au revoir la Suisse. Le New Jersey, on se revoit bientôt», a-t-il rédigé.

Les athlètes se trouvant de l’autre côté de l’Atlantique devront se soumettre à une quarantaine à leur retour sur le continent. La date de reprise des activités du circuit Bettman demeure à confirmer officiellement, mais quelques sources, dont l’expert hockey de la chaîne Sportsnet Elliotte Friedman, ont rapporté qu’un calendrier régulier de 56 matchs pourrait s’amorcer le 13 janvier si tout va comme prévu.