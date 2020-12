«On s’appelle»: plus de 3000 inscriptions en 24 heures

Le mouvement «On s’appelle», lancé par TVA mardi, obtient déjà un vif succès : en 24 heures, plus de 3000 personnes ont inscrit une personne de leur entourage afin que celle-ci reçoive un appel d’une personnalité de Groupe TVA pendant le temps des Fêtes.

«On est très heureux de voir l’engouement face à cette initiative et de la grande, grande générosité des personnalités, a lancé en entrevue Véronique Mercier, vice-présidente communications de Groupe TVA. L’objectif premier était de sensibiliser la population à ne laisser personne seul dans le temps des Fêtes. Un geste concret comme un appel peut faire une grande différence.»

Chaîne de bonté

Avec l’initiative «On s’appelle», TVA souhaite créer une chaîne de bonté et de réconfort envers les gens qui se sentent seuls et isolés en cette période de l’année festive, mais plus lourde qu’à l’habitude en raison de la pandémie.

La soixantaine de têtes d’affiche participantes de TVA, TVA Nouvelles, LCN, TVA Sports, TVA Publications et des chaînes spécialisées de Groupe TVA s’engagent à placer une dizaine d’appels chacun à l’approche de Noël, pour un grand total de plus de 600 téléphones, mais ne pourront évidemment pas contacter 50 000 personnes.

«Les appels ne seront pas seulement un "coucou, joyeux Noël!", promet Véronique Mercier. Chaque personnalité va prendre le temps de parler à la personne qui va avoir été identifiée par un proche qui souhaite qu’on l’appelle, entre le 20 et le 24 décembre.»

C’est pourquoi les entités de Groupe TVA veulent inciter tous les citoyens à offrir un peu de temps à des membres de leur entourage qu’ils savent seuls en ces jours de réjouissances particulières, à partager du bonheur gratuit sous forme d’une simple conversation bienfaisante. On espère que ce joyeux jeu de téléphone s’étendra dans toutes les régions.

Personnalités emballées

C’est le journaliste Paul Larocque qui a été le premier à soulever l’idée de ces appels d’amitié, proposition qui a tout de suite emballé le Groupe TVA, qui a choisi d’aller de l’avant avec le projet quand le premier ministre François Legault a annoncé les restrictions sur les rassemblements de Noël, jeudi dernier.

Sitôt conviées à participer, les vedettes ont été une quarantaine à manifester leur intérêt à s’impliquer bénévolement, en à peine 48 heures, a souligné Véronique Mercier.

«La réaction des personnalités a été instantanée, a précisé cette dernière. Chez TVA, on s’est toujours dit qu’on a le rôle de rassembler et d’accompagner les gens dans des moments comme ceux-là, créer un impact dans la communauté et faire la différence pour les gens, autour de causes communes. Tout le monde voulait donner de son temps.»

«En lançant "On s’appelle", TVA souhaite créer un mouvement rassembleur qui servira à propager du bonheur en cette période des Fêtes. Faire un appel est un geste concret qui ne prend que quelques minutes et TVA est résolument engagé à déployer ses ressources afin de créer un véritable mouvement de solidarité et d’empathie partout au Québec. La mobilisation d’une cinquantaine de personnalités de TVA a d’ailleurs été instantanée et on espère qu’elle en inspirera plusieurs autres. Aussi, tous les employés de Groupe TVA sont appelés à participer à ce projet mobilisateur», a pour sa part affirmé dans un communiqué France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA, qui a par ailleurs aussi tenu à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui contribueront à ce mouvement de solidarité.

On peut inscrire nos proches qui aimeraient recevoir un appel d’une personnalité de TVA en visitant le concours.quebecor.com/onsappelle, jusqu’au 18 décembre.

Les personnalités participantes

Parmi les personnalités qui ont déjà accepté de communiquer bénévolement avec des gens du public qui auront été inscrits et sélectionnés, on retrouve notamment les équipes de Salut Bonjour, soit Gino Chouinard et Eve-Marie Lortie, Georges Pothier, Sabrina Cournoyer, Annie-Soleil Proteau, Charles-Antoine Sinotte, Alexandre Dubé, Patrick Benoit et Jean-Michel Anctil.

Chez TVA et TVA Publications, Patrick Huard, Charles Lafortune, Marie-Claude Barrette, Julie Bélanger, José Gaudet, Jean-Philippe Dion, Marc Dupré, Patrice Michaud, Marie-Ève Janvier, Patrice Bélanger, Dominic Arpin, Sébastien Benoît, Julie Houle, Jean-Marc Généreux, Stéphane Fallu, Saskia Thuot, Anick Lemay, Francisco Randez, Josée Lavigueur, Nathalie Simard et Guillaume Lambert prendront part au mouvement.

Du côté de TVA Nouvelles, Pierre Bruneau, Sophie Thibault, Paul Larocque, Mario Dumont, Denis Lévesque, Julie Marcoux, Michel Jean, Jean-François Guérin, Cindy Royer, Pierre Jobin (chef d’antenne à Québec), Anne Préfontaine (chef d’antenne à Sherbrooke), Catherine Pellerin et Cindy Simard (chef d’antenne à Rivière-du-Loup), Marie-Claude Paradis-Desfossés (chef d’antenne à Trois-Rivières), Pierre Donais (chef d’antenne à Gatineau) et Katia Laflamme, Martin Blanchet (chef d’antenne TVA Est du Québec) seront au rendez-vous.

Pour TVA Sports, Dave Morissette, Jean-Charles Lajoie, Louis Jean, Félix Séguin, Michel Bergeron, Rodger Brulotte, Kevin Raphael, Denis Casavant, Frédéric Lord ainsi que Vincent Destouches s’engagent également dans le cadre de cette initiative.