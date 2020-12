Pierre Yves Lord décortique les préjugés envers les Kevin

Pas facile, se prénommer Kevin. Prénom populaire dans les années 90, celui-ci vient avec son lot de préjugés qui le rend parfois lourd à porter. C’est ce qu’on constate à l’écoute du documentaire Le problème avec Kevin (et Kéven et Kaven), animé par Pierre Yves Lord et qui sera diffusé sur Crave dès vendredi.

L’animateur s’est penché sur les origines du prénom et comment il est a été «culturellement dévalorisé» au fil des ans, d’abord en formant des groupes de discussions avec des gens qui exposent leur perception des Kevin. Ceux-ci l’ont vraiment «troublé», soutient Pierre Yves Lord.

«Ça m’a conforté dans l’idée que ce documentaire-là était nécessaire, dit-il à l’autre bout du fil. Ce n’est pas une légende urbaine qu’il y a des préjugés envers les Kevin. Les gens avaient des propos très, très durs. Pour eux, un Kevin ça ne peut pas devenir premier ministre. Un Kevin chirurgien, ce n’est pas crédible.»

Entre des interventions de spécialistes en communications et de sociologues, Pierre Yves Lord a rencontré plusieurs Kevin de tous horizons qui racontent ce qu’ils ont vécu par rapport à leur prénom. Ils viennent brillamment défaire les stéréotypes, puisque chacun d’entre eux a très bien réussi dans la vie.

Photo courtoisie

«Le but, c’est d’humaniser les Kevin, de comprendre que derrière chaque prénom, il y a un humain qui peut être affecté par les moqueries et certains phénomènes socionumériques qui ont entaché leur prénom.»

Ici, Pierre Yves Lord parle de la vidéo virale «Bonne fête Kevin», relayée sur YouTube en 2008 et qui cumule 1,6 millions de vues. Il a d’ailleurs réussi à parler à une des personnes qui apparaît dans celle-ci.

Un prénom populaire

Le prénom Kevin a connu ses heures de gloires au début des années 90. En 1993, 2,5 % des enfants nés cette année-là ont été prénommés Kevin.

Les Québécois ont ainsi été influencé par les Américains, puisqu’à l’époque on y retrouvait des Kevin bien populaires, comme Kevin Costner et Kevin McCallister, personnage du film Maman, j'ai raté l'avion.

Si vous croyez que ce n’est qu’au Québec que le prénom Kevin est connoté négativement, détrompez-vous : le même phénomène s’observe ailleurs dans le monde. En France, une étude de l’Observatoire des discriminations a conclu qu’un Kevin a 30 % moins de chance d’obtenir un emploi qu’un homme qui porte un autre prénom, à curriculum vitae égaux.

«On souhaite remettre les lettres de noblesses aux Kevin. Ce documentaire, c’est comme pour leur faire un gros câlin», conclut Pierre-Yves Lord.