Croissance record: plus de 8,5 millions d’habitants au Québec

La population du Québec a augmenté de 110 000 personnes au cours de l'année 2019, soit le taux le plus élevé depuis 1972. Il y a toutefois eu un important ralentissement dans les premiers mois de 2020 si bien qu’en juillet dernier, la province comptait 8 575 000 habitants.

C’est ce qu’a fait savoir l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) dans son édition 2020 du «Bilan démographique du Québec» publié mercredi.

Ainsi, l’ISQ fait état d’une croissance record de la population l’an dernier. En l’occurrence, avec une hausse de 110 000 personnes au cours de l'année 2019, soit un taux d'accroissement de 12,9 pour mille (1,29 %), il s'agit du taux le plus élevé depuis que des résultats comparables sont disponibles, soit 1972.

Cette croissance est le résultat d'un accroissement naturel de 16 400 personnes (naissances moins décès), d'une migration nette de 32 700 personnes (migrations internationale et interprovinciale) et de l'ajout de 60 700 résidents non permanents (travailleurs temporaires, étudiants étrangers, demandeurs d'asile).

«Il s'agit du solde de résidents non permanents le plus important à avoir été enregistré au Québec depuis que des résultats comparables sont disponibles», a précisé l’Institut.

Comparativement à 2018, on note la hausse du solde des résidents non permanents (60 700 en 2019 contre 42 200 en 2018) et des pertes migratoires interprovinciales plus faibles (- 1500 en 2019 contre - 6 100 en 2018), qui ont compensé la diminution du nombre d'immigrants (40 600 en 2019 contre 51 100 en 2018).

Pour 2020, la pandémie et surtout les mesures mises en place pour limiter la propagation de la COVID, comme la fermeture des frontières, ont entrainé un important ralentissement.

Concrètement, au 1er juillet 2020, le Québec comptait seulement 17 900 habitants de plus qu'au 1er janvier.