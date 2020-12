Pour une vraie pause des Fêtes

Le gouvernement aurait tort de ne pas réfléchir à l’opportunité de mettre le Québec sur pause pendant le temps des Fêtes.

La proposition a été faite cette semaine par plusieurs dizaines de spécialistes en santé et en économie. L’idée, c’est de profiter du fait que les écoles soient fermées, que de nombreux Québécois soient déjà en congé et que les rassemblements familiaux soient découragés cette année pour s’offrir une vraie pause.

L’objectif, c’est de ralentir la transmission de la COVID-19 et la hausse des hospitalisations qui forcent déjà au délestage de nombreuses opérations électives et de rendez-vous de dépistage. L’espoir, c’est d’éviter de devoir s’imposer en janvier ou en février un confinement aussi dur et aussi long qu’au printemps dernier, ce qui ferait encore plus mal à l’économie.

Courir les rabais

Le premier ministre François Legault et le ministre de la Santé Christian Dubé semblent réticents à cette idée et pour cause. On a déjà blessé tant de secteurs économiques avec les différentes directives de santé publique qu’on veut éviter de priver le commerce au détail de son « Boxing Day ». On cherche peut-être un peu à protéger la popularité du gouvernement, aussi.

L’un dans l’autre, c’est une autre prise de décision difficile qui s’impose au gouvernement. S’il décidait d’aller de l’avant, il devrait toutefois le faire rapidement, histoire d’éviter que tout le monde se précipite en même temps dans les magasins.

Mais, pensons-y bien, alors qu’on interdira aux Québécois de se réunir pour le réveillon, le premier ministre peut-il vraiment en son âme et conscience leur permettre de s’entasser dans les mails des centres commerciaux pour profiter des rabais ? Parce que c’est bien de cela qu’il s’agit, de limiter brièvement une activité dans un contexte qui est vraiment susceptible de faire circuler le virus, bien plus que dans plusieurs secteurs qui sont déjà à l’arrêt présentement.

Le gouvernement s’est bien gardé de l’admettre, mais le nombre de nouveaux cas quotidiens était sur un plateau descendant jusqu’à l’Halloween, quand on a invité les enfants à se promener de maison en maison pour ramasser des bonbons. C’est reparti à la hausse en quelques jours. Autoriser les adultes à faire la même chose pour courir les rabais risque d’annuler l’effet bénéfique du congé scolaire.

Cohérence

Il s’agit aussi d’agir en cohérence avec un confinement social que le gouvernement impose depuis le début octobre. On ne peut pas voir nos proches, mais on peut aller s’acheter des bobettes chez La Baie et bientôt courir les écrans plats chez Best Buy. Les restaurants, les salles de sport et le milieu de la culture souffrent déjà des restrictions. Il n’est pas exagéré de penser que le commerce au détail peut faire son bout aussi.

Et non, cela n’est pas le propos d’un planqué qui ne s’inquiète pas pour son propre travail. Des millions de dollars sont investis en publicité dans les différents médias pour mousser les spéciaux des Fêtes. Pas sûr que les départements des ventes des différents journaux vont apprécier mon papier.

Gardons toutefois en tête qu’il s’agit d’éviter des restrictions encore plus importantes dans les mois nous séparant de la distribution du vaccin. On a une occasion qui ne repassera pas de s’imposer un vrai temps d’arrêt, comme nos ancêtres qui passaient leur hiver à se bercer en regardant par le châssis.

Là, c’est pour deux semaines, pour une année. Est-ce que c’est vraiment quelque chose qu’on a les moyens de s’éviter ?