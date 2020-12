Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 10 décembre:

«Dr. Seuss: le Grincheux»

S’il y a bien une fête que celui qu’on surnomme le Grincheux déteste, c’est Noël. Il a en horreur les chants, les décorations et les excès de joie. Troublé dans sa quiétude, il décide de s’en prendre à tout ce qu’apprécient les habitants de Chouville. Long métrage d’animation.

En tout temps sur Club illico.

«Soleil tout inclus»

La Jamaïque est un pays peuplé de plages de sable blanc et où la mer a une couleur turquoise. Mais comme le fait découvrir l’animatrice Laurence Bareil, c’est également un endroit où les montagnes sont invitantes et où le rythme de vie est bien particulier.

Jeudi, 16 h, Évasion.

«De grandes espérances»

Une rencontre avec un fugitif et un rendez-vous chez une mystérieuse femme bouleverseront l’existence de Pip, un orphelin qui mène une vie dans les marais en compagnie de son oncle et sa tante. Diffusion des deux premiers épisodes de la primée minisérie de la BBC.

Jeudi, 17 h, ARTV.

«Infoman»

Jean-René Dufort est en plein coeur d’une imposante rétrospective de l’actualité pour un temps des Fêtes à son image, avec une belle part d’humour. Troisième émission d’une série de cinq remplie des moments qui ont marqué sa présence sur le terrain au cours des deux dernières décennies.

Jeudi, 19 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

«La famille Groulx»

Les Groulx ne font pas les choses comme les autres familles. La visite au verger pour la cueillette de pommes et la création de recettes en sont des preuves. Aussi, afin de pouvoir célébrer son premier anniversaire de mariage avec Pascal, Tara doit mettre les bouchées doubles. Dernier épisode de la quatrième saison.

Jeudi, 20 h, Canal Vie.

«Le retour de Ben»

La veille de Noël d’une mère et des habitants d’une petite ville prend une tournure insoupçonnée lors du retour d’un jeune toxicomane qui s’est enfui de son centre de traitement. Film dont le haut de l’affiche est tenu par Julia Roberts et Lucas Hedges.

Jeudi, 20 h, TVA.

«Patsy»

Documentaire articulé autour de la vie et de la carrière de la chanteuse Patsy Gallant, cette reine du disco qui, bien qu’elle compte plus de 60 ans de carrière, veut continuer à partager sa musique avec son public. Un voyage musical qui passe par l’Acadie, Paris et le Québec.

Jeudi, 22 h, Canal D.