Savoir prendre sa vie en main est un MUST pour toute femme

Quand une femme n’est pas capable de prendre en main ses finances pour les remettre en ordre après qu’un homme a dilapidé son pactole à elle en même temps que le sien, c’est signe que cette femme manque de poigne ou, à tout le moins, de la nécessaire volonté de protéger ses arrières. Depuis quand un homme peut-il prétendre pouvoir dépenser tout ce que sa blonde gagne sans lui demander son avis ?

Mon chum a tenté de le faire, et dès que je m’en suis rendu compte, j’ai mis un terme au désastre. C’est certain qu’il l’a mal pris, mais comment aurait-il pu réagir autrement, lui qui n’avait aucun sens de la valeur de l’argent ? Moi non plus, je ne voulais pas le perdre, mais moi non plus, je ne souhaitais pas me retrouver dans la dèche. Il faut faire des choix dans la vie. Celles qui choisissent le gars se mettent en fâcheuse position.

Anonyme

J’aimerais pouvoir ajouter à votre constat, mais il me semble complet !