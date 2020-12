Taisez-vous!

Bientôt, ça va être très, très compliqué de parler.

Il y a des mots dynamites qu’on n’a pas le droit d’utiliser, sinon on passe au tribunal.

Il y a des mots obligatoires, qu’on doit utiliser à tout prix, sinon on passe au tribunal.

Il y a des mots trop compliqués, qu’on se fait reprocher d’utiliser, surtout si on les dit très vite comme Mathieu Bock-Côté.

Et il y a des mots dont on ne sait même pas s’ils sont dangereux ou pas, mais qu’on évite parce qu’on ne sait jamais à qui ils vont déplaire.

JE-NOUS

Hier, je suis tombée sur deux événements séparés, mais qui ont beaucoup en commun.

Boulou Ebanda de B’béri, professeur au département de communication, est devenu le premier conseiller spécial du nouveau comité d’action contre le racisme à l’Université d’Ottawa­­­.

Ce comité a été mis sur pied après la controverse autour du mot interdit utilisé par la prof Lieutenant-Duval. Boulou Ebanda de B’béri a déclaré à Radio-Canada : « Nous avons changé plein de mots dans notre langage. On ne dit plus mademoiselle à la première venue, on ne dit plus amérindien, esquimaux, nous avons changé, notre langage a évolué ».

Puis il a jouté : « Quand on utilise un mot qui a la potentialité, aussi minime qu’elle soit, d’aller chercher une personne dans son identité profonde... il vaut mieux éviter ».

Vous avez bien compris. S’il y a une possibilité, même toute petite, même microscopique, que le mot que vous voulez utiliser blesse ou offense quelqu’un... laissez faire.

Le problème, monsieur le Professeur, c’est qu’on ne sait jamais qui va être offensé, blessé par un mot qu’on lance de façon anodine.

Prenez par exemple le mot « genou ». C’est un mot qui vous paraît tout à fait innocent.

« Chou, joujou, bijou, genou, caillou, hibou et pou », à part le fait que ces mots prennent un x au pluriel, ce sont tous des mots inoffensifs, non ?

Eh bien, vous n’avez rien compris !

Voici la dépêche de l’AFP publiée hier dans Le Journal : « La Chine a retiré la superproduction internationale Monster Hunter (de Paul W. Anderson) des cinémas du pays peu après sa sortie, à la suite du tollé déclenché par un court dialogue jugé raciste ». Un personnage joué par l’acteur et rappeur américain d’origine chinoise, Jin Au-Yeung (MC Jin), dit à l’un de ses partenaires :

— « What kind of knees are these ? (J’ai quels types de genoux ?) »

— « Chi-knees » (« Chi-nois »).

Or, toujours selon l’AFP, « Beaucoup d’utilisateurs du réseau social Weibo (équivalent en Chine de Twitter) disaient s’être sentis offensés par l’asso­ciation entre un “Chinois” et quelqu’un contraint de se mettre “à genoux” ».

Pensez-vous sérieusement que Paul W. Anderson avait l’intention d’insulter la communauté chinoise en mettant une blague sur le mot « genou » dans son film ? Pensez-vous qu’il est raciste ?

Entre tous ces mots-armes, ces mots-bombes, j’ai l’impression qu’ouvrir la bouche, c’est comme marcher en terrain miné. Tu ne sais jamais quand tu vas sauter.

PAROLES, PAROLES

Vous vous souvenez quand Marc Hervieux avait fait la grève du chant, parce qu’il était fâché que l’Opéra de Montréal mette une photo d’un comédien au lieu de sa face sur une affiche ?

Des fois, j’ai envie de faire la grève des mots. Je n’ai pas envie de sauter en plein terrain miné.