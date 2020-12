Un «masque révolutionnaire» fabriqué au Québec

Les personnes malentendantes pourront bientôt recommencer à lire sur les lèvres des gens masqués grâce à une entreprise de Louiseville, en Mauricie, qui vient d’obtenir le feu vert de Santé Canada pour la production de masques de procédure à usage médical avec fenêtre transparente.

Entreprise Prémont devient ainsi le premier fabricant canadien à répondre aux exigences de la norme ASTM F2100 de l’organisme fédéral.

«Nous sommes très fébriles, car les masques opaques brisent complètement la communication», a expliqué ce matin la présidente d’Audition Québec, Jeanne Choquette. L’organisme fait la promotion de l’autonomie et de l’intégration des personnes ayant des problèmes d’audition.

La production de ces masques à fenêtre a déjà commencé à l’usine d’Entreprise Prémont, qui fabrique aussi des masques chirurgicaux standard depuis avril.

Le projet a débuté il y a six mois et a nécessité un investissement de 2 millions de dollars, a indiqué Luc Girard, un associé de l’entreprise, en entrevue téléphonique. «Dans un monde idéal, tout le monde devrait avoir un masque où on peut voir les expressions du visage», a-t-il dit.

Entreprise Prémont ne vise donc pas que les personnes malentendantes et souhaite voir son masque dans les écoles, les CPE et les services de garde, les hôpitaux et les CHSLD.

Même les supermarchés devraient avoir au moins une caisse où les clients peuvent être servis par quelqu’un qui porte un masque à fenêtre, pense M. Girard.

Reste maintenant à convaincre tout ce beau monde de la pertinence d’un tel masque, ce à quoi planche déjà Entreprise Prémont.